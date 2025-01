Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

Immer wieder freitags

250 "Satzzeichen" mit 250 Talks - Podcast feiert Jubiläum

Markus Ferber, MdEP: "Wir haben unsere Politische Bildungsarbeit fortentwickelt."

München (ots)

Podcasts sind in aller Ohren. Der Vorteil gegenüber dem linearen Hörfunk ist die zeitunabhängige Nutzung des Mediums. Auf die 250. Ausgabe von "Satzzeichen", einem Podcast über Medien und Journalismus, blickt man bei der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) zurück - vor fünf Jahren innovativ aus einer Not geboren. Im März 2020 begannen die Maßnahmen zur Bekämpfung der aufziehenden Corona-Pandemie. Schulen und Bildungsträger konnten Unterricht, Seminare etc. nicht mehr in Präsenz durchführen. Innovative Lösungen waren gefragt - z. B. mit der Produktion eines Podcast.

"Satzzeichen" als Format der Stunde

Hier liegt die Geburtsstunde des Podcast "Satzzeichen", damals das Format der Stunde. Es hat seinen Siegeszug bis heute fortgeführt. "Als ehemaliger Hörfunkmann weiß ich", sagt Karl Heinz Keil, Initiator des Podcast, "wie Hören wirkt - direkt und nah! Das Informationsbedürfnis war in diesen Tagen immens, vor allem die Frage: Wie gelange ich an seriöse Nachrichten und Informationen, wie funktioniert Kommunikation in der Krise?" Bis heute erschließt die Hanns-Seidel-Stiftung mit dem Podcast "Satzzeichen" neue Zielgruppen und liegt damit im Trend.

Host ist Journalist Christian Jakubetz

Gastgeber Christian Jakubetz wurde ein gut vernetzter, professioneller und erfahrener Journalist gefunden, der maßgeblich geholfen hat, "Satzzeichen" seit 250 Folgen erfolgreich umzusetzen und zu etablieren. Seit dem 10. April 2020 erscheint "Satzzeichen" immer freitags ohne Unterbrechung oder Pause, mit Weihnachtsspecials und regelmäßigen Jahresrückblicken.

Positives Echo aus Medienszene

Über den Erfolg der Podcast-Reihe freut sich auch der Stiftungsvorsitzende der HSS, Markus Ferber, MdEP und gratuliert den Machern von "Satzzeichen": "Mit dem Podcast Satzzeichen haben wir ein Format geschaffen, das ins Ohr geht. Wir erreichen die Menschen überall, zuhause am Rechner oder - heute noch viel wichtiger - unterwegs über das Smartphone. So können wir unseren Bildungsauftrag in moderner Art und Weise digital umsetzen und erreichen auch Menschen, die vielleicht keine Zeit für eine Veranstaltung haben. Und das weltweit! Darüber freue ich mich. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir in der Medienszene so positiv wahrgenommen werden."

Die Liste an prominenten Gästen kann sich sehen lassen: ARD-Tagesschau-Chefredakteur Marcus Bornheim, WELT-Chefredakteurin Jennifer Wilton, BR24-Nachrichtenchef Andreas Bachmann, aber auch Kabarettisten wie Wolfgang Krebs oder mit Tyron Montgomery sogar ein Oscar-Preisträger. Zu den Highlights 2024 gehörten ein Gespräch mit Ina Ruck aus dem ARD-Studio Moskau oder Einblicke in die Welt die Bestsellerautors Peter Grandl.

Die Macher von "Satzzeichen" hat das Urteil des Digitalberaters Thomas Knüwer besonders gefreut, der in seinem Newsletter von "Satzzeichen" als "Der vielleicht beste Medien-Podcast der Republik" berichtet hat. Jeder und jede kann sich selbst überzeugen - einfach selbst Reinhören auf www.hss.de/podcasts/ und auf allen bekannten Podcasts-Kanälen.

