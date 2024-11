Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

Förderpreis für junge Liedermacher der Hanns-Seidel-Stiftung

Festival im Juli 2025 im oberfränkischen Kloster Banz

Bad Staffelstein (ots)

Den Förderpreis für junge Liedermacher an Singer/Songwriter sowie Duos oder Bands verleiht die Hanns-Seidel-Stiftung seit 1987. Die Musiker sind bis 35 Jahre jung und produzieren eigene, zumeist deutschsprachige Songs. Eine unabhängige Fachjury ermittelt aus allen Bewerbungen drei Preisträger, die sich über Auftritte beim renommierten Festival "Lieder auf Banz" (inkl. Radio- und TV-Aufzeichnung des Bayerischen Rundfunks) und einen Förderbetrag in Höhe von 5.000 Euro für die nächsten Karriereschritte freuen dürfen.

Markus Ferber, MdEP, Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung: "Wir sind überzeugt, dass unsere Preisträger mit ihrer Leidenschaft das Genre der Liedermacherei bereichern werden!"

Die drei Gewinner des Förderpreises 2024/2025 sind Jördis Tielsch, Michèl von Wussow und die Widersacher aller Liedermacher. Sie werden als Nachwuchskünstler am 4. und 5. Juli 2025 auf großer Bühne vor dem Kloster Banz im oberfränkischen Bad Staffelstein zusammen und mit etablierten Künstlern auftreten. Bereits am 3. Juli spielen sie beim Preisträgerkonzert im Großen Saal des Klosters, das heute Bildungszentrum der Hanns-Seidel-Stiftung ist. Die drei Preisträger/-innen werden jährlich durch eine unabhängige Fachjury in mehreren Runden ermittelt.

Die Preisträger kurz vorgestellt:

Jördis Tielsch geboren in Wetzlar, ist eine wahre Meisterin ihres Fachs - nicht mit dem Schwert, wie ihr isländischer Vorname "Göttin des Schwertes" andeutet, sondern mit dem Geigenbogen. Bereits mit 14 Jahren brachte sie die Zuschauer der Kölner Philharmonie bei einem Konzert der Wise Guys zu Standing Ovations.

Michèl von Wussow - ein Träumer, Utopist und Vollblut-Musiker, der sich durch seine Musik selbst aus einem belastenden Trauma befreit hat. Mit Mut und Offenheit hat er es geschafft, eine "Reise in die Tiefen des eigenen Traumas" in beeindruckende Lieder zu verwandeln. Seine Texte berühren und sind authentisch, gerade weil er sich nicht hinter Worten versteckt.

Die Widersacher aller Liedermacher - fünf außergewöhnliche Musiker, viele Instrumente und authentische Geschichten im Oberpfälzer Dialekt. Mit ihrem wilden Mix aus Folk, Rock, Jazz und vielem mehr schaffen sie eine einzigartige Klangwelt, die sie 2021 zum Gewinner des Bayern 2-Heimatsound-Wettbewerbs machte.

Viele der bisherigen Preisträger sind mittlerweile nicht mehr aus der deutschen Musiklandschaft wegzudenken, wie beispielsweise Willy Astor, Viva Voce, Bodo Wartke und viele mehr.

Lieder auf Banz: ein Abend mit Freunden

Viele hochkarätige Künstlerinnen und Künstler werden Anfang Juli 2025 die Reise zur Klosterwiese antreten. Neben den Gewinnern des Nachwuchsförderpreises der Hanns-Seidel-Stiftung, finden sich bei den Liedern auf Banz viele illustre Namen: Zum Beispiel Gert Steinbäcker, der sich zuletzt mit einer umjubelten Tournee offiziell vom Tourbetrieb verabschiedet hat und nur für ausgewählte Projekte auf die Bühne zurückkehrt. Er trifft bei den Liedern auf Banz 2025 auf Werner Schmidbauer, der nicht nur seit Jahren erfolgreich sein Soloprojekt verfolgt, sondern obendrein inzwischen Gastgeber der "Lieder auf Banz" ist - und Martin Kälberer, dessen langjährigen Duo-Partner, Produzenten und Freund. Ebenso mit dabei ist Hans-Jürgen Buchner, der bei den "Liedern auf Banz" ganz intim - solo am Klavier - noch einmal eine Auswahl seines jahrzehntelangen Schaffens präsentieren wird. Eine einzigartige Mischung aus modernem Liedermaching, charmantem Humor und scharfsinniger Sozialkritik bringt die überragende Entertainerin Miss Allie auf die Bühne. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich aber auch von den vier Jungs und den unvergleichlichen Stimmen von Viva Voce in den Arm nehmen lassen, die einen Abend garantieren, der noch lange im Herzen des Publikums nachhallen wird. Fans von Rainhard Fendrich dürfen sich darauf freuen, mit ihm gemeinsam auf eine musikalische Reise durch mehr als 4 Jahrzehnte zu gehen - von den Anfängen seiner Karriere bis zum neuen Album "Wimpernschlag". Die Zuschauerinnen und Zuschauer von Lieder auf Banz 2025 können aber auch der Geschichtenerzählerin Sarah Straub mit Doktortitel in Psychologie lauschen, die ihrer Leidenschaft und ihren Melodien immer dann freien Lauf lässt, wenn sie dem schrecklich schönen Leben auf den Grund geht - und damit Mut macht und aus jedem Schmerz pure Lebensfreude erblühen lässt.

