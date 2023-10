Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

Ausgezeichnet

Hanns-Seidel-Stiftung würdigt herausragende Medienschaffende mit dem Preis "Politischer Influencer in den Sozialen Medien"

München (ots)

Zum nunmehr dritten Mal hat die Hanns-Seidel-Stiftung den Medienpreis "Politischer Influencer in den Sozialen Medien" im Rahmen der Münchner Medientage verliehen. Der Preis wurde in den Kategorien Podcast, Multimedia und Instagram vergeben. Ausgezeichnet wurden herausragende Einzelbeiträge, die Politik modern und verständlich aufbereiten, Lust auf Politik machen und in den unterschiedlichen Plattformen der sozialen Medien überwiegend junge Menschen erreichen.

Markus Ferber, MdEP und Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung, überreichte den Preis und zeigte sich begeistert von den Publikationen: "Influencerinnen und Influencer leisten einen wichtigen Beitrag zum politischen Diskurs in unserer Gesellschaft. Sie erklären gesellschaftspolitische Sachverhalte auf anschauliche und verständliche Weise und schaffen es dadurch jüngere Menschen für politische Themen zu begeistern."

Die Jury unter der Leitung von Dr. Jonas Schützeneder, Professor für Journalismus und digitale Innovation an der Hochschule Magdeburg-Stendal, lobte die hohe Qualität und Vielfalt der eingereichten Beiträge und betonte deshalb die Schwierigkeit bei der Auswahl.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der einzelnen Kategorien lauten:

In der Kategorie Podcast wurde die Bloggerin Maja Mogwitz mit ihrem Podcast "Jung & Landwirtin" https://www.podcast.de/podcast/2650884/jung-landwirtin ausgezeichnet. Die Begründung der Jury: "Ein schönes Beispiel für ein politisches Nischenthema, das vielschichtig und tiefgründig aufgearbeitet wird. Der Podcast und die Verantwortliche beweisen ein hohes Maß an Recherchequalität, liefern Orientierung und Einblicke in ein Thema, das ansonsten nur selten für die junge Zielgruppe aufgearbeitet wird."

In der Kategorie Instagram konnte Clio Sailer die Juroren mit seinem Blog Powileaks https://www.instagram.com/powileaks/ überzeugen: "Die Kombination aus Instagram und Podcast liefert einen sehr niedrigschwelligen Zugang zur Politik. Das Angebot spricht junge Menschen an, holt sie auf einem passenden Level ab und sorgt auch für Anschlussdiskussion. Dabei zeigt Powileaks nicht nur die tägliche Relevanz politischer Entscheidungen für unser Zusammenleben, sondern auch, dass sich jede(r) in kleinen Teilen engagieren und damit an Politik und Politikvermittlung mitwirken kann.Unser Preis soll Ermutigung sein, das Angebot weiter zu betreiben und schrittweise zu wachsen", so das ausführliche Urteil der Jury.

In der Kategorie Multimedia wurde die Plattform Spotlight Politics https://www.youtube.com/@kjrwmk prämiert: "Das Projekt nähert sich multimedial verschiedenen Dimensionen der Landtagswahl in Hessen. Das Schöne daran: Ein gut funktionierendes Team sucht gezielt den Kontakt zwischen jungen Menschen und der Politik. Die Umsetzung ist kreativ und durchaus spontan. Besonders hervorzuheben ist die Kooperationsform selbst. Für Spotlight Politics haben sich mehrere Organisationen zusammengeschlossen um gemeinsam zu recherchieren, zu diskutieren und zu präsentieren. Ein überaus schönes Lokal-Projekt, das in dieser Form hoffentlich fortgeführt wird."

Die Preise sind mit insgesamt 6.000 Euro dotiert.

Die Hanns-Seidel-Stiftung möchte mit dem jährlich ausgeschriebenen Preis für politische Kommunikation einen Beitrag leisten, die Aufmerksamkeit auf Medienschaffende zu lenken, die via Social Media vor allem junge Zielgruppen im Auge haben.

