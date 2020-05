ProSiebenSat.1 Digital GmbH

"Callboy"-Premiere! FYEO präsentiert die erste deutsche Audio-Sitcom, u.a. mit Denis Moschitto, Jasmin Schwiers und Gaby Köster

Ein Hörerlebnis für gewisse - komische - Stunden: Mit "Callboy" startet FYEO, die neue Podcast- und Audio-App von ProSiebenSat.1, die erste deutsche Audio-Sitcom. Im Mittelpunkt der neuen Serie steht Callcenter-Mitarbeiter Aydin, der neben unzufriedenen Kunden und anstrengenden Mitarbeitern auch noch die Marotten seines Chefs aushalten muss. "'Callboy' ist frech, vorlaut und mit Stars wie Jasmin Schwiers, Denis Moschitto und nicht zuletzt Gaby Köster hervorragend besetzt. Die neue 14-teilige Hörspielserie passt perfekt zu unserem Ansatz, neue und innovative Audio-Angebote voranzutreiben", sagt Benjamin Risom, Vice President FYEO.

Das neue FYEO Original "Callboy" Fulltime-Job mit vollem Einsatz: Aydin (Denis Moschitto) ist Callboy. Jedoch beschränken sich seine Dienste auf seelische Streicheleinheiten: Aydin arbeitet im Callcenter des Online-Versandhauses "Jangtse" und hat ein offenes Ohr: Sie wollen einen rassistischen Papagei zurückgeben? No problem. Ihre 45.000 Euro teure Hüpfburg in Form der Titanic macht Ihnen nach einer Woche keinen Spaß mehr? Kein Ding. Wir stornieren die Bestellung ohne Probleme. Neben unzufriedenen Kunden, darunter Daueranruferin Frau Schulze (Gaby Köster), muss sich Aydin mit Kollegen wie Neuzugang Jenni (Jasmin Schwiers) und seinem Chef, Kontroll-Freak Kevin (Benedikt Hahn) auseinandersetzen. Daily Business as usual? Gibt's nicht. Dafür jede Menge Beef - und absurde Situationen. "Callboy" ist ab 18. Mai 2020 auf FYEO abrufbar. Die ersten beiden Folgen stehen kostenlos zur Verfügung, alle weiteren Doppelfolgen stehen Premium-Nutzern nacheinander wöchentlich zum Abruf bereit. Produziert wird "Callboy" von Chinzilla Films in Zusammenarbeit mit The Heart. Autor ist Youtuber und "Goldene Kamera"-Preisträger Joseph Bolz.

Das ist FYEO

Die neue, kostenlose Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate - die Wiedergeburt des Hörspiels im Geiste einer HBO-Serie, darunter "MAKEL", u.a. mit Alice Dwyer, Heike Makatsch und Peter Lohmeyer. FYEO arbeitet mit einem großen Netzwerk an Autoren, Produzenten und Künstlern sowie weiteren Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung dieser Originals. Zum Start der App bietet FYEO über 15 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres: von Bildung über Comedy, Doku, Sport - bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.de

