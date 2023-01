COMPUTER BILD

Die Mensch-Maschine: COMPUTER BILD zeigt, wie Sie ChatGPT und andere KI-Tools richtig nutzen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

ChatGPT ist in aller Munde. Die KI beantwortet nicht nur Fragen aller Art, sondern schreibt auch druckreife Texte auf Knopfdruck. COMPUTER BILD hat's ausprobiert und zeigt, wie jeder die Künstliche Intelligenz schon jetzt nutzen kann. Dabei werden auch eine Fülle von KI-Tools vorgestellt, die ebenso spannend sind wie ChatGPT.

Was ChatGPT kann und nicht kann, offenbarte die Software in einem ausführlichen Interview. Dabei zeigte sich die sprachliche und inhaltliche Stärke ebenso deutlich wie der Hang zu überzeugt vorgetragenen Falschinformationen. So zeigte sich die KI zuversichtlich, den berüchtigten "Turing-Test" zur Unterscheidung von Mensch und Maschine zu bestehen, programmierte Webseiten, schlüpfte in die Rolle eine Verschwörungstheoretikers und berechnete Textaufgaben falsch.

Auch wenn die sprachliche Qualität hier und da hakte: die Ergebnisse geben einen Vorgeschmack auf die disruptiven Veränderungen, die schon bald mehr und mehr Einfluss auf unser Leben bekommen werden.

ChatGPT ist aber nicht das einzige KI-Programm, das für Aufsehen sorgt. Im Internet stehen viele ähnliche Tools zur Verfügung, darunter der Bildgenerator Midjourney, der aus Stichworten erstaunlich gute Gemälde "malt", oder der smarte Dolmetscher DeepL, der Texte in viele Sprachen übersetzt und dabei etwa auch Redewendungen korrekt wiedergibt.

Alle diese Anwendungen kann man wie ChatGPT kostenlos ausprobieren. Welche sich lohnen und wie man damit zum KI-Profi wird, steht im Special in der COMPUTER BILD-Ausgabe 3/2023, die ab 27. Januar 2023 im Handel verfügbar ist.

COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.

Original-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell