Smarte Energiesparhelfer: COMPUTER BILD testet intelligente Steckdosen

Schockiert über die hohe Stromrechnung? Smarte Steckdosen können an den derzeit extremen Preisen zwar auch nichts ändern - aber sie helfen beim Strom sparen und sorgen für mehr Durchblick beim Verbrauch. COMPUTER BILD hat zehn smarte Steckdosen mit Verbrauchserfassung und Fernsteuerung geprüft - und stellte gewaltige Unterschiede fest.

Um alle Funktionen zu nutzen, muss die Steckdose eingerichtet werden. Das klappt bei einigen Kandidaten schnell, etwa per Bluetooth oder per Druck auf die DECT- oder WPS-Taste des Routers. Bei anderen muss man die WLAN-Einstellungen verändern, was fummelig ist. Vorsicht: Einige Steckdosen arbeiten mit der Tuya-App, die Daten an chinesische Server schickt.

Die von den Steckdosen gespeicherten Verbrauchsdaten lassen sich in einer App anzeigen. So kommt man Stromfressern im Haus schnell auf die Spur. Aber wie genau ist die Messung? Bei den besten vier Geräten (beide AVM-Steckdosen, Luminea SF- 550 und myStrom WiFi Switch) war die Abweichung gering. Hamas Steckdose und der Shelly Plug S wichen hingegen stark ab.

Fazit: Verlass ist auf die Ergebnisse vom Testsieger AVM FritzDect 210, der auch für den Außeneinsatz taugt. Der myStrom WiFi Switch bereitet Daten ebenfalls klasse auf. Spartipp ist die Outdoor-Steckdose Luminea SF-550, die die Daten in der App auf Tuya-Basis aber nur knapp aufbereitet.

Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 1/2023, die ab 30. Dezember 2022 im Handel verfügbar ist.

