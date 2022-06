Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

Ab 22. Juni im Stream

RTL+ zeigt einzigartiges musikalisches Show-Format: Rotkäppchen Nacht der Chöre - Euer Moment mit JORIS

Freyburg an der Unstrut (ots)

Gänsehaut pur: Vom 22. Juni bis zum 19. Juli ist die Rotkäppchen Nacht der Chöre mit Top Act und Show-Pate JORIS kostenfrei bei RTL+ im Stream zu sehen. Zusammen mit dem Berliner Kneipenchor, mainevent aus Frankfurt und den 20 Sänger:innen des neuformierten Blind Date Chors 2022 interpretiert der Deutsch-Pop-Künstler seine beliebtesten Songs neu. Durch die Sendung führt Johanna Klum.

Wenn ein Kneipenchor, ein Eventchor und 20 Solo-Künstler:innen gemeinsam mit JORIS singen, dann entstehen emotionale und überraschende musikalische Momente. Zu sehen und vor allem zu hören ist das bei der Rotkäppchen Nacht der Chöre, die vom 22. Juni bis zum 19. Juli bei RTL+ verfügbar ist. Mit dem Top Act performen in diesem Jahr der Berliner Kneipenchor, mainevent aus Frankfurt sowie die 20 Sänger:innen des neuformierten Blind Date Chors 2022 auf der Bühne im Lichthof der Sektkellerei in Freyburg. Alle Teilnehmenden wurden aus hunderten Bewerber:innen ausgewählt. In der Show erhält jeder Chor die einmalige Gelegenheit, zusammen mit JORIS im Rampenlicht zu stehen und die bekanntesten Songs der Deutsch-Pop-Größe in neuem Gewand zu präsentieren.

Moderatorin Johanna Klum begleitet die Zuschauer:innen durch einen abwechslungsreichen Abend mit viel Musik aus allen Genres und großen Emotionen. Neben den Song-Highlights von JORIS erlebt das Publikum spannende Einblicke in die Persönlichkeit des Künstlers sowie in Können und Hintergrundgeschichten der beteiligten Sänger:innen.

Für Vollblut-Musiker JORIS ist es ein persönliches Highlight, Pate der vierten Rotkäppchen Nacht der Chöre zu sein: "Man kann sich vorher immer viel vorstellen, aber wenn man den Mut hat, in dem Moment einfach zu machen, was man fühlt, dann kommen große Dinge zustande. Solche, die nur die Musik entstehen lassen kann. Ich genieße diesen Abend hier mit so vielen wundervollen Sänger:innen in vollen Zügen, es macht unglaublich viel Spaß!"

Dieter Falk, Musikalischer Leiter der Rotkäppchen Nacht der Chöre, ist vor allem von der Vielfalt und dem hohen Qualitätsniveau der Teilnehmenden begeistert: "Ich freue mich sehr, dass die Rotkäppchen Nacht der Chöre so viele unterschiedliche Künstler:innen zusammenbringt - vom Rapper bis zum Heavy-Metal-Fan ist alles dabei, allesamt mit absoluten Top-Stimmen. Einfach Grammy-reif! Mir macht es sehr viel Spaß, die Show jedes Jahr weiterzuentwickeln und zu überlegen, wie wir allen Beteiligten und dem Publikum unvergessliche Momente schenken können."

Gemeinsames Singen zelebrieren bei der Rotkäppchen Nacht der Chöre

"Der Moment seid ihr!" - unter diesem Motto steht Rotkäppchen für die besonderen Augenblicke. Das verkörpert auch die Rotkäppchen Nacht der Chöre: Bei dem einzigartigen Show-Format bietet die beliebteste Sektmarke Deutschlands Chören und Sänger:innen die Möglichkeit, einmal mit einem großen Star auf der Bühne zu stehen. Bei den vorherigen drei Events sorgten so bereits Revolverheld, Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding als Paten für unvergessliche Abende im Lichthof der Sektkellerei in Freyburg. Seit 2021 sind die emotionalen musikalischen Auftritte als TV-Format für ein breites Publikum verfügbar. "Es ist fantastisch zu sehen, wie dynamisch sich eine gute Idee weiterentwickelt. Wir freuen uns, dass die Rotkäppchen Nacht der Chöre als TV-Format in die zweite Runde geht und wir unser Herzensprojekt so mit noch mehr Menschen teilen können", so Cathrin Duppel, Marketing Director der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien. "Wenn JORIS gemeinsam mit 60 Sänger:innen ein musikalisches und emotionales Highlight in unseren Rotkäppchen-Lichthof zaubert, kann man sich der Magie dieses besonderen Moments nicht entziehen. Wir sind uns sicher, dass der Funke von den diesjährigen Teilnehmenden auf alle Zuschauer:innen zu Hause überspringt."

Vom 22. Juni bis zum 19. Juli wird die Rotkäppchen Nacht der Chöre national auf RTL+ ausgestrahlt: Nacht der Chöre (RTL+): www.rtlplus.de/specials/Nachtderchoere

Facts & Figures Rotkäppchen Nacht der Chöre mit JORIS

Chöre: mainevent (Frankfurt a. M.):

Marcus Rüdel (Chorleiter), Alexander Kern, Anna Eichmann, Fiona Schleiermacher, Florian Aulenbacher, Florian Kämmerer, Isabel Klempa, Johannes Schwarzer, Julia Diehl, Klara Zimmer, Lucas Dombrink, Matthias Höhn, Peter Seidel, Raoui Aissaoui, Rebecca Schnelle, Ronja Kotzyba, Silke Wittmar, Stuart Taines,

Susannah Reimer, Theresa Diesch, Theresa Simon, Walter Reichard

Berliner Kneipenchor (Berlin):

Nino Skrotzki (Chorleiter), Lilli Born (Chorleiterin), Alisha McPherson, Anna Konschak, Antonia Cojaniz, Anton Reppich, Benjamin Lewin, Caro Gernemann, Denise Beyschlag, Jan Mölleken, Juliane Rhinne, Katharina Grün, Katrin Wernecke, Lorena Zangl, Myriam Parada, Pascal Hanke, Sabrina Fehlenberg, Till Weber, Tim Rittmann

Blind Date Chor:

Benaja Lang (Mannheim), Dilyara Marx (Darmstadt), Elvira Trimis (Nittendorf), Felix Kohlhoff (Stuttgart), Jennifer Rennicke (Minden), Katharina Schölzel (Schafstedt), Magdalena Büchel (Köln), Mandy Linz (Arnstadt), Maurice Allen Lee (Duisburg), Maxi Hermann (Crottendorf), Miriam Schüler (Jena), Natia Todua (Berlin), Robin & Noah (Sinn), Shahad Shane (Kaiserslautern), Simon Becker (Magdeburg), Simon Kromium (Halle [Saale]), Valerie Gorris (Hamburg)

Stream: Ab 22. Juni ist die Rotkäppchen Nacht der Chöre beim Streaming-Partner RTL+ zu sehen.

Weitere Informationen: www.rotkäppchen.de/nacht-der-choere/

