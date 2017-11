20 Jahre DFJV - Sonderausgabe des "Fachjournalist" zum Verbandsjubiläum

Berlin (ots) - Der Deutsche Fachjournalisten-Verband feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses runden Geburtstages gibt der DFJV eine Print-Jubiläumsausgabe des "Fachjournalist" heraus. Das Sonderheft wurde Mitte November in einer Auflage von 15.000 Exemplaren an die über 11.500 Verbandsmitglieder des DFJV und an zahlreiche Kooperationspartner, journalistische Institutionen, Verlage und relevante Ministerien verschickt.

Die 36 Seiten starke Festschrift blickt auf zwei ereignisreiche Jahrzehnte aus Sicht des DFJV zurück. Darüber hinaus richtet sich der Blick nach vorne: Beiträge zu journalistischen Trend- und Zukunftsthemen wie digitalem Storytelling, Augmented Reality und Crowdsourcing bilden den inhaltlichen Schwerpunkt des Hefts. Sie prägen den Journalismus schon heute und werden künftig - aller Voraussicht nach - weiter an Bedeutung gewinnen. Persönliche Grußworte von Partnern und Politikern sowie aufschlussreiche Informationen zur Arbeit des DFJV und seiner Journalistenschule, dem Deutschen Journalistenkolleg, vervollständigen die Festschrift.

Die komplette Jubiläumsausgabe des "Fachjournalist" ist online unter www.dfjv.de/20-jahre kostenfrei abrufbar. Auf der Sonderseite zum 20-jährigen Bestehen sind zudem alle Grußworte veröffentlicht, die den Verband erreicht haben.

Der DFJV bedankt sich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei seinen Mitgliedern und den zahlreichen Gratulanten und wünscht eine anregende Lektüre!

Über den DFJV:

Der Deutsche Fachjournalisten-Verband (DFJV) ist ein Berufsverband und Dienstleister für Journalisten, die sich auf ein Fach, Ressort oder Themengebiet spezialisiert haben. Er bietet seinen mehr als 11.500 Mitgliedern u. a. Leistungen wie eine individuelle und kostenfreie Beratung in Rechts-, Steuer-, Fach-, KSK-, Arbeitszeugnis- und Existenzgründungsfragen, einen Honorarfactoring-Service, auf die Profession abgestimmte Weiterbildungsangebote, ein fachjournalistisches Onlinemagazin, Leitfäden, Studien und Fachbücher zu wichtigen journalistischen Themenfeldern, Veranstaltungen sowie die Ausstellung des Presseausweises an.

Der DFJV ist der erste Journalistenverband, dessen Qualitätsmanagementsystem vom TÜV nach den Normen DIN EN ISO 9001:2008 und DGVM ZERT zertifiziert wurde.

Mehr Informationen unter: www.dfjv.de

