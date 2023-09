Fressnapf Holding SE

Fressnapf Innovation Award zeichnet herausragende Leistungen aus

Innovationskraft für Haustiere

Düsseldorf/Krefeld (ots)

Die Fressnapf-Gruppe hat gemeinsam mit PURINA in Düsseldorf ihre diesjährigen Innovation Awards verliehen. Mehr als 100 Bewerbungen wurden in verschiedenen Produkt- und Service-Kategorien bewertet. Die Gewinner erhalten neben einer exklusiven Auszeichnung auch Media- und Beratungsleistungen im Wert von jeweils 50.000 Euro sowie die Möglichkeit, in das Fressnapf-Ökosystem integriert zu werden. Dr. Johannes Steegmann, CEO der Fressnapf-Gruppe, äußerte seine Begeisterung über die Innovationskraft der Bewerbungen: "Die Services und Produkte der Preisträger werden unser Ökosystem bereichern und die Entwicklung von Fressnapf als führenden Anbieter für alle Belange rund um Haustiere weiter vorantreiben."

Die hochkarätig besetzte Jury, die sich aus dem Geschäftsführer von PURINA, Hubert Wieser, sowie den Fressnapf-Vertreter:innen CEO Dr. Johannes Steegmann, Dr. Jens Pippig, SVP Ecosystem Services, Kathrin Keunecke, VP Corporate Customer Offer sowie Jan Rudolph, VP Content & Social Media zusammensetzte, hat folgende Preisträger ausgezeichnet:

Im Bereich Health & Wellbeing: Dogcs

Die Produkte von "DogCS" werden in Deutschland produziert und verfolgen eine klare Mission: Hunde-Anti-Aging. Sie setzen auf gezielte, von Tierärzt:innen entwickelte Nahrungsergänzungsmittel, um die Lebenserwartung unserer Vierbeiner zu erhöhen. Die Produkte setzen dabei keine Fütterungsumstellung voraus und sind für alle Rassen und Größen geeignet.

Im Bereich Digitale Services: Honest Dog

Honest Dog überprüft Züchter:innen und sorgt dafür, dass weniger Tiere Opfer illegaler Geschäfte werden. Das Start-Up hat es sich zur Aufgabe gemacht Sicherheit, Transparenz und Freude in die Haustieradoption zu bringen und zeigt damit, wie digitale Dienste das Leben von Tieren verbessern können.

Im Bereich Non-Food: Pezz Life

Pezz Life bietet einen Parasiten-PCR-Schnelltest für Zuhause, der das umfassendste Spektrum an Parasiten auf dem Markt abdeckt. Das Pezz-Team bietet Haustierbesitzer:innen mit ihrer Auswahl an Gesundheitsscreening- Tests für Zuhause die Möglichkeit, eine breite Palette von Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen.

Im Bereich Next Gen Pet Food: Wynn Petfood

Wynn Futter bietet eine erfrischende Alternative zur stark verarbeiteten Tiernahrung. Im Gegensatz zu konventionellen Futtermitteln, die oft mit schwer identifizierbaren Inhaltsstoffen beladen sind, setzt Wynn Futter auf eine minimalere Verarbeitung. Zusätzlich zu nachhaltigen Verpackungen aus Papier nutzt das Unternehmen moderne Technologien wie Gefriertrocknung, um die optimalen Nährstoffe zu erhalten.

Im Bereich Nachhaltigkeit: PAWR

Mit der Herstellung von umweltfreundlichem, hypoallergenem und vollständig ausgewogenem Trockenfutter für Hunde trifft "PAWR" den ökologischen Ansatz mit lokal bezogenen Zutaten und zu 100% recycelbarer Verpackung genau ins Schwarze.

Dr. Jens Pippig, Senior Vice President Ecosystem Services bei Fressnapf betonte: "Wir sind als Fressnapf, insbesondere aber auch mit unserer Innovations-Einheit fnx, die Anlaufstelle für Start-Ups,innovative Ideen, , Produkte und Dienstleistungen - das Potenzial ist immens und nachhaltig. Das hat dieser spannende Abend bewiesen.."

Die Fressnapf-Gruppe gratuliert allen Gewinnern herzlich zu ihren herausragenden Leistungen und freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit im Sinne des Wohlbefindens unserer Haustiere.

