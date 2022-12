Digitale Rentenübersicht gestartet

Berlin (ots) - Die Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner in Höhe von 300 Euro wurde nunmehr angewiesen und dem Konto gutgeschrieben, auf das auch die regelmäßigen Rentenzahlungen erfolgen. Die Auszahlung erfolgte durch den Renten Service der Deutschen Post AG, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und die Landwirtschaftliche Alterskasse, so die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin. Die Energiepreispauschale erhält, wer am 1. Dezember ...

mehr