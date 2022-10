Deutsche Rentenversicherung Bund

Volle Kraft voraus: Rentenversicherung startet mit neuen Büros im Tegel Quartier

Mit einem Straßenfest für Groß und Klein weihte heute Investor Harald Gerome Huth gemeinsam mit Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen und Dr. Stephan Fasshauer, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund, die modernisierte Fußgängerzone Gorkistraße in Berlin Reinickendorf ein.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund ist mit 28.000 Quadratmeter Bürofläche die größte Mieterin im neuen Tegel Quartier. "Wir freuen uns, unseren Mitarbeitenden Arbeitsplätze in so attraktiver Lage anbieten zu können", so Fasshauer, der selbst in Reinickendorf lebt. Für die Mitarbeitenden biete die Fußgängerzone eine Infrastruktur, die keine Wünsche offenlässt.

Neben dem vielfältigen Angebot an Einzelhändlern und der traditionellen Markthalle punktet der Standort im Norden Berlins vor allem mit einer guten Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr. S-Bahn, U-Bahn und zahlreiche Buslinien liegen direkt vor der Tür des neuen Dienstgebäudes.

Bereits Anfang 2022 bezog die Deutsche Rentenversicherung Bund moderne Büros im ehemaligen Gebäude der Volkshochschule Reinickendorf. Entlang der Gorkistraße entstand ein Neubau mit weiteren Büroflächen, der nun mit Leben gefüllt wird.

Im neuen Dienstgebäude sind rund 1.300 Arbeitsplätze entstanden. Die Bürofläche wurde für die kommenden 10 Jahre angemietet und wird künftig auch einen Teil des Ausbildungsbereichs der Deutschen Rentenversicherung Bund beherbergen.

