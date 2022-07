Deutsche Rentenversicherung Bund

75 Jahre GVG: Gemeinsam Soziale Sicherheit weiterdenken

Bereits seit 75 Jahren ist unter dem Dach der Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e. V. (GVG) der größte Teil des deutschen Sozial- und Gesundheitswesens vereint. Der Verein dient den Mitgliedern als Plattform, um gemeinsam die Soziale Sicherheit weiterzudenken, grundsätzliche und aktuelle Fragen zu diskutieren und immer wieder Impulse für die Zukunft zu setzen. Gundula Roßbach, Vorsitzende des Vorstandes der GVG und Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, betonte am Rande der Jubiläumsveranstaltung, dass die 1947 gegründete GVG in ihrer Konstellation einzigartig in Deutschland sei: "Themen wissenschaftlich fundiert, interdisziplinär und sektorübergreifend zu diskutieren, ist dank der großen Erfahrung und der Kompetenz der Mitglieder eine Aufgabe und die Stärke der GVG." Seit 75 Jahren gestalte die GVG den deutschen Sozialstaat aktiv mit und habe dabei immer wieder wichtige Debatten angestoßen und begleitet. Ziel sei weiter, den Sozialstaat an die Herausforderungen von morgen anzupassen.

Mitglieder der GVG sind die gesetzlichen Sozialversicherungen, die privaten Kranken-, Pflege- und Lebensversicherungen, berufsständische und betriebliche Einrichtungen der Alterssicherung, Leistungserbringer im Gesundheitswesen, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft und weiterer gesellschaftlich relevanter Institutionen. Ihr 75-jähriges Bestehen beging die GVG unter anderem mit einer Festveranstaltung am 5. Juli 2022 in Berlin.

