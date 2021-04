dm-drogerie markt

100. dm Corona-Schnelltest-Zentrum eröffnet in Berlin: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn informiert sich über das dm-Engagement

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute das 100. dm Corona-Schnelltest-Zentrum eröffnet. Es befindet sich vor dem Einkaufszentrum Mall of Berlin, Leipziger Platz 12, in Berlin. Gemeinsam mit Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, und Christian Harms, dm-Geschäftsführer für das Ressort Mitarbeiter und verantwortlich für das Projekt Schnelltest-Zentren, hat er sich ein Bild vom Ablauf vor Ort gemacht.

"Schnelltests sind neben den AHA-Regeln ein weiteres wichtiges Werkzeug in der Pandemiebekämpfung. Sie können perspektivisch mehr Sicherheit im Alltag geben - etwa beim Einkauf, Theater- oder Restaurantbesuch. Wenn wir die dritte Welle gebrochen haben, werden wir eine gute Testinfrastruktur brauchen", sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Christoph Werner erklärt: "Mit unseren Corona-Schnelltest-Zentren möchten wir dabei helfen, eine verlässliche Schnelltest Infrastruktur in Deutschland aufzubauen, damit eine auf negativen Schnelltest-Ergebnissen basierende Öffnungsstrategie in Deutschland möglich wird. Aus diesem Grunde werden die Ergebnisse der Schnelltests bei dm ab Anfang Mai in die Corona Warn App und die Luca App eingespielt werden können. Es ist uns ein großes Anliegen, dass Bürgerinnen und Bürger in unserem Land eine aktive Rolle bei der Überwindung der Corona-Pandemie spielen können, damit die bürgerlichen Freiheitsrechte möglichst bald in vollem Umfang wieder selbstverständlich werden."

Eine Übersicht der geöffneten Schnelltest-Zentren finden Sie unter: dm.de/corona-schnelltest-zentren

dm stellt Bildungseinrichtungen Bestell-Plattform für Selbsttests zur Verfügung

Zusätzlich zum Projekt Corona-Schnelltest-Zentren hat sich der Minister auch über die Bereitstellung eines Ordermanagement-Portals von Selbsttests für öffentliche Einrichtungen durch dm-drogerie markt informiert. Dazu dm-Geschäftsführer Christian Harms: "Wir bei dm verfügen über die Erfahrung und das technische Know-how, um eine passende Plattform anzubieten, über die Schulen oder andere Bildungseinrichtungen Selbsttests bedarfsgerecht abrufen können."

dm ist dabei der technische Dienstleister für die Plattform. Die Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb werden von dm übernommen. Die Beschaffung der Test liegt beim zuständigen Ministerium im jeweiligen Bundesland. Zudem beauftragt das Ministerium die Logistikpartner. Das dm Ordermanagement-Portal verwaltet die Informationen, die von der Landesregierung zur Verfügung gestellt werden. Schulen oder andere Bildungseinrichtungen übermitteln ihre Bestellung bedarfsgerecht über das Portal. Diese Daten werden dann an die Logistikpartner weitergeleitet. Das Order-Management-Portal steht ab sofort für interessierte Bundesländer bereit.

Über das Projekt Corona-Schnelltest-Zentren:

Gemeinsam mit der Landesregierung Baden-Württemberg hat dm-drogerie markt Anfang März das Vorhaben gestartet, den Bürgerinnen und Bürgern in Corona-Schnelltest-Zentren bei dm-Märkten kostenfreie Corona-Antigen-Schnelltests anzubieten. Damit unterstützt dm die Bundesregierung und die Länder bei ihrer Schnelltest-Strategie, dass sich jede Bürgerin und jeder Bürger regelmäßig kostenfrei testen lassen kann. Für einen Schnelltest buchen Bürger unter dm.de/corona-schnelltest-zentren oder per "Mein dm-App" einen Termin am gewünschten Standort. Speziell geschulte Mitarbeiter führen den kostenlosen Test durch, das Ergebnis kommt nach 15 Minuten per E-Mail.

