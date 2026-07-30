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DERTOUR-Veranstalter: Buchungseingänge ziehen stark an, Fernreisen bleiben wichtigste Reiseform im Winter 2026/27

Köln/Frankfurt (ots)

Jede zweite Buchung entfällt auf die Fernstrecke. Thailand ist das beliebteste Urlaubsziel im kommenden Winter. Mehr individuelle Rundreisen, neue Angebote für Alleinreisende und besondere Wintererlebnisse ergänzen die neuen Winterprogramme.

Die DERTOUR-Veranstalter starten mit einem deutlich erweiterten Urlaubsangebot in den Winter 2026/27. "Fernreisen, flexible Reiseformen und besondere Erlebnisse prägen die Nachfrage im kommenden Winter. Reisende möchten ihren Urlaub heute stärker an ihren persönlichen Interessen ausrichten. Auf diese Entwicklung reagieren wir mit einem gezielten Ausbau unseres Angebots", sagt Boris Raoul, CEO DERTOUR Deutschland und Österreich.

Im Fokus der neuen Winterprogramme von DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen stehen daher neben klassischen Sonnenzielen auf der Mittel- und Fernstrecke individuell gestaltbare Rundreisen, neue Angebote für Alleinreisende sowie besondere Wintererlebnisse wie Polarlichtreisen, Aktiv- oder Genussreisen. Zudem bauen die Veranstalter ihr Hotelportfolio in vielen Zielgebieten weiter aus, beispielsweise in Asien, Afrika sowie in den klassischen Wintersonnenzielen rund um das Mittelmeer und in Ägypten. Fernreisespezialist Meiers Weltreisen nimmt mehrere weitgehend unentdeckte Reiseziele wie El Salvador, Angola, die niederländische Karibikinsel Sint Eustatius und die weit im Südatlantik gelegene Insel St. Helena ins Programm auf.

Buchungseingänge ziehen deutlich an

Die aktuelle Buchungsentwicklung zeigt, dass Reisen für viele Menschen weiterhin einen hohen Stellenwert hat. Vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklungen gingen die Winterbuchungen zunächst etwas später als noch im Vorjahr ein. "In Summe liegen die Gästezahlen für den kommenden Winter noch unter jenen des Vorjahres - eine Entwicklung, die wir im gesamten Markt feststellen. Seit etwa einem Monat sehen wir bei unseren Veranstaltern jedoch deutlich anziehende wöchentliche Buchungseingänge, die häufig sogar zweistellig über jenen des starken Vorjahres liegen. Die Phase des Abwartens ist vorbei, die Reiselust setzt sich durch", sagt Boris Raoul. "Wir blicken daher sehr positiv auf die kommenden Buchungsmonate der Wintersaison." Bei den eingehenden Buchungen entfallen die meisten aktuell auf Thailand und Ägypten, dahinter folgen der Indische Ozean sowie die Kanaren.

Mit Frühbucherermäßigungen bis zu 45 Prozent sparen

Verbraucher achten weiterhin verstärkt auf Preis-Leistung sowie Planungssicherheit. "Wir erwarten eine erneut hohe Nachfrage nach Frühbucherermäßigungen, mit denen sich im kommenden Winter bis zu 45 Prozent sparen lassen", sagt Sven Schikarsky, Geschäftsführer Produkt DERTOUR Deutschland. "Neben dem Preisvorteil bietet die frühe Buchung eine größere Auswahl an Hotels, Flugverbindungen und Zimmerkategorien. Das schätzen viele unserer Gäste."

Für zusätzliche Planungssicherheit entscheiden sich viele Frühbucher für das zubuchbare Flexpaket, das erweiterte Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten bietet. Damit bleiben Reisende im Falle unvorhergesehener Änderungen flexibel.

Fernreisen bleiben wichtigste Reiseform im Winter

Jede zweite Winterbuchung (51 Prozent) entfällt bisher auf die Fernstrecke. Damit setzt sich ein Trend fort, der sich bereits in den vergangenen Wintersaisons gezeigt hat: "Viele Gäste erfüllen sich im Winter gezielt größere Reisewünsche. Entsprechend stehen Fernreisen bei vielen Reisenden weiterhin ganz oben auf der Wunschliste", sagt Sven Schikarsky.

Die gefragtesten Winterziele auf der Fernstrecke sind Thailand, der Indische Ozean, die Karibik, das Östliche Afrika und Nordamerika. "Thailand überzeugt als das Preis-Leistungsziel auf der Fernstrecke schlechthin. Es liegt daher nicht nur im Fernreise-Ranking auf Platz 1, sondern ist insgesamt betrachtet das Urlaubsziel Nummer eins im Winter", so der DERTOUR-Produktchef. "Wir sehen zudem eine hohe Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Urlauben in Traumdestinationen wie den Malediven sowie nach Reisen mit besonderem Erlebnischarakter wie Safaris in Afrika."

Die Vereinigten Arabischen Emirate, bisher üblicherweise unter den Top 5 der beliebtesten Fernziele, spüren die Auswirkungen der Nahost-Situation. Dennoch zieht auch hier die Nachfrage wieder an und sie rangieren derzeit auf Platz 6.

Kurz- und Mittelstrecke: Ägypten legt deutlich zu

Auf der Kurz- und Mittelstrecke liegen, wie bereits im vergangenen Jahr, Spanien mit den Kanaren, Ägypten, die Türkei, Deutschland und Tunesien vorn. "Ägypten erfreut sich derzeit einer besonders großen Nachfrage, die aktuellen Buchungseingänge sind fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Wir rechnen damit, dass Ägypten wegen seines hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses, wie bereits im vergangenen Jahr, das beliebteste Winterziel auf der Kurz- und Mittelstrecke werden wird", sagt Sven Schikarsky. Eine verstärkte Nachfrage stellt DERTOUR insbesondere für kulturelle Ziele wie den Nil und Kairo sowie für die Regionen Marsa Alam und Sharm el Sheikh fest, wo der Veranstalter das Hotel- und Flugangebot zur neuen Saison ausbaut. Zudem punktet Ägypten mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis und Sonnengarantie im Winter.

Aufsteigerdestinationen: Ziele mit Natur-, Aktiv- und Erlebnischarakter

Besonders dynamisch entwickeln sich auf der Fernstrecke mehrere Reiseziele in Asien, darunter Japan, das in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt hat, sowie Indonesien mit Bali. Auch die Nachfrage nach Reisen ins Südliche Afrika wächst überdurchschnittlich, unter anderem aufgrund der steigenden Beliebtheit von Selbstfahrerreisen und wegen eines attraktiven Wechselkurses. Auf der Kurz- und Mittelstrecke zählen aktuell u. a. Norwegen aufgrund seiner attraktiven Preisentwicklung und vielfältigen Winteraktivitäten sowie Marokko, wo insbesondere das Interesse an Marrakesch groß ist, zu den Aufsteigern. Besonders stark entwickelt sich Deutschland, das bereits im vergangenen Winter zu den meistgebuchten Zielen zählte. Beliebt sind hier insbesondere Oberbayern, der Harz und die Ostsee. Damit unterstreichen die Aufsteigerdestinationen die Erkenntnisse des DERTOUR Travel Trend Reports[1]: Ziele mit Natur-, Aktiv- und Erlebnischarakter gewinnen weiter an Bedeutung.

Bildmaterial unter: ananea Beyond Khaolak

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BU: Thailand liegt bei den DERTOUR-Veranstaltern aktuell auf Platz 1 der beliebtesten Winterurlaubsziele. Im Bild: das ananea Beyond Khaolak.

Hintergrund:

Zu DERTOUR Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die Marke Travelix Last Minute ergänzt das Portfolio um Kurzfristreisen. DERTOUR Deutschland ist Teil der DERTOUR Group.

Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören rund 200 Unternehmen. Sie beschäftigt rund 16.000 Mitarbeitende weltweit. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.

[1] DERTOUR-Travel-Trend-Report-2026-DE; DERTOUR-Travel-Trend-Report-No2-2026-DE

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