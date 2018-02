Die Beatles in München / Weltpremiere der ALL YOU NEED IS LOVE-Schmuckkollektion auf der INHORGENTA / Auf der internationalen Schmuckmesse Inhorgenta (16.- 19.2.) wurde erstmals die ALL YOU NEED IS LOVE-Collection dem Fachpublikum vorgestellt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/50197 / Die... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - Auf der internationalen Schmuckmesse Inhorgenta (16.- 19.2.) wurde erstmals die ALL YOU NEED IS LOVE-Collection dem Fachpublikum vorgestellt.

Die von der Beatles-Firma Apple Corps Ltd. lizenzierte Schmuckkollektion aus Sterling-Silber umfasst 40 streng limitierte Teile, die ausgewählte Titel von Beatles-Songs tragen.

Solche, die sich um Liebe und Freundschaft drehen. Neben All you need is Love auch PS: I love you, Love me do, Words of Love, We can work it out u.a.

"Denn Liebe und Freundschaft sind die beiden Hauptgründe beim Schmuckkauf", weiß Sir Michael A. Lou, Chef der Love Collection Jewellery UG, Hamburg. Er hat vorher als Lizenzagent von Markeninhaber Unilever die Marke des Hofjuweliers der Zaren, Carl Fabergé, wiederbelebt. Ebenso hat er Designs von Giorgio Armani, Nicole Kidman, George Clooney und Pink für Schmuckwaren lizenziert. Doch jetzt ist er selbst zum Lizenznehmer geworden, wobei er sich der Hilfe des Branchenprofis Axel Fritsch versicherte. Dieser war bis 2017 über 22 Jahre Geschäftsführender Gesellschafter der bastian GmbH & Co KG, einer der führenden Silberschmuckfirmen. Unter seiner Führung wurde die Firma sieben Jahre in Folge zur besten Silberschmuckfirma Deutschlands gewählt.

Die neue Schmuckkollektion konnte sich auf der Fachmesse großen Interesses erfreuen.

Als Gründe sieht Lou "die ausgefallenen Designs, die teilweise auch vom Artwork der Beatles inspiriert wurden, und die erschwinglichen Preise (Ringe ab EUR 99, Ketten mit Anhängern ab 119 und Manschettenknöpfe mit Zirkonia ab 215 (UVP).

Zudem hat sicherlich nicht nur die positive Berichterstattung der Fachmedien zum Erfolg beigetragen. Denn die Beatles sind naturgemäß immer eine Schlagzeile wert.

Und so hofft Lou auch, dass die Nutzung von Bildern und Logos der Beatles in Werbung, PR und den Geschäften weiterhin für Aufmerksamkeit und Kundenfrequenz sorgen wird. Ähnlich wie aktuell bei der Beatles-Schreiberkollektion von Montblanc oder davor die Beatles-Uhren von Raymond Weil. Das Geschäft mit der Popularität der Beatles scheint soundso in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen zu sein. Schon im Mai 2010 meinte DER SPIEGEL in seiner 13-sitigenTitelgeschichte, dass die Beatles "heute erfolgreicher sind denn je". Und wenn sich die die Liste der Firmen ansieht, die Lizenzrechte der Beatles erwerben, um hiermit Wettbewerbsvorteile für die eigenen Produkte zu erzielen, so scheint das irgendwie Sinn zu machen. Darunter sind z.B. Abercrombie & Fitch, Comme des Garçons, Happy Socks, Hasbro, Tommy Hilfiger, Kangool, Lego, Lee Cooper, Mango, Moleskine, Paul Smith, S. Oliver, Tom Tailor oder Zippo.

"Bis vor einigen Jahren glaubten viele, dass die Beatles-Fans mittlerweile vom Aussterben bedroht wären", so Lou, der seit 14 Jahren auch die Lizenzrechte für die Beatles im deutsch-sprachigen Raum vertritt. Doch seit Weihnachten 2015, als Beatles-Songs erstmals auch über die großen Streamingportale verfügbar gemacht wurden, weiß man es besser.

Die Beatles-Songs wurden damals in den ersten 48 Stunden über 50 Millionen Mal heruntergeladen. Und bei der Streamingplattform Spotify waren 65% der Hörer unter 34 Jahre.

Und entsprechend der letzten Marktstudie des Musikverlags EMI ist der der Anteil der Käufer von Beatles-Platten unter 24 Jahren seit dem Jahr 2000 auf 32,7% angestiegen. Der Anteil der Beatles-Fans über 40 liegt konstant bei 40%.

Über die Beatles:

Die Beatles haben über 1 Milliarde Tonträger verkauft; mehr als jede andere Musikgruppe und sind mit großem Abstand die populärste Band, die es jemals auf der Welt gab. (150 Millionen Google Treffer. Michael Jackson 48m; Rolling Stones 40m). Die Bezeichnung "The Beatles" steht jedoch für weit mehr als eine Gruppe und ihre Musik. Die Beatles sind auch ein gesellschaftliches und kulturelles Phänomen, das nicht nur durch die kontinuierliche Beliebtheit ihrer Musik gespeist wird, sondern auch durch die Song-Titel, Album Cover, Filme, das Image und ihren unverwechselbaren Lifestyle.

Die Verbindung all dieser Dinge, die über die Jahre um die Gruppe gewachsen ist, haben sie zu einer unverwechselbaren Marke gemacht. The most famous b(r)and to have walked on earth. The LOVE Brand ! Eine erwachsene Marke mit großer Tradition und Langlebigkeit.

Ihre Zielgruppe rangiert mit Leichtigkeit von sehr jungen Menschen (14-18 J.), der sogenannten FOMO-Gruppe (fear of missing out), die befürchten etwas versäumt zu haben, das in den 60er Jahren die Welt bewegt hat, bis hin zu den "jung im Herzen" Beatles-Fans von über 60 Jahren.

Die offizielle Beatles-Website konnte 2017 über 4 Millionen+ "unique visitors" verzeichnen, ihre Facebook-Seite hat 43 Mio. Fans, 2,88 Mio. Twitter Followers, 1+ Mio. Instagram Followers).

Über Sir Michael A. Lou:

Michael A. Lou begann seine Karriere im Lizenzgeschäft 1980 als Lizenznehmer für das Gesellschaftsbrettspiel zur TV-Serie DALLAS. Danach wurde er Lizenzagent für DALLAS und vertrat danach auch die Lizenzrechte für viele andere namhafte Entertainmentthemen und Marken (z.B. Star Wars, James Bond, Indiana Jones, Tarzan, IBM, Pepsi Cola, Pierre Cardin, Smiley, den Davis Cup, die NFL u.a.). Zu seinen größten Erfolgen im Schmuckbereich zählt die Wiederbelebung der Luxusmarke Faberge (Carl Fabergé: Hofjuwelier der Zaren), für die er selbst Großfürst Wladimir Romanoff, den damaligen Thronerben der Zaren, als Testimonial gewinnen konnte.

