Aktion Deutschland Hilft e.V.

Erdbeben Venezuela: Hilfen für Überlebende laufen an

Organisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" kümmern sich um die Rettung und akute Erstversorgung von Verletzten

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Bonn (ots)

Zwei Tage nach den schweren Erdstößen in Venezuela wird das Ausmaß der Katastrophe deutlich sichtbar: Tausende Menschen wurden verletzt, viele leben nun die zweite Nacht in Folge unter freiem Himmel ohne Aussicht auf eine Rückkehr in ihre eingestürzten Häuser. Hilfsorganisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" haben mit der Erstversorgung von Verletzten und der Bergung und Rettung von Überlebenden begonnen. "Als Bündnis stellen wir eine Million Euro bereit, um nun sofortige Hilfen zu ermöglichen", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin bei "Aktion Deutschland Hilft". "Wir wissen aber, dass auch noch Tage und Wochen nach der Katastrophe weitere Unterstützung benötigt wird, denn viele Menschen werden auch dauerhaft nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren können".

Ein Gesundheitssystem am Limit: Organisationen liefern Medikamente

Bereits vor den schweren Erdbeben lebten viele Venezolaner:innen in extremer Armut. Besonders das Gesundheitssystem ist seit Jahren überlastet. Um nun die vielen Verletzten und traumatisierten Menschen versorgen zu können, unterstützen Bündnisorganisationen vor allem im medizinischen Bereich: action medeor wird aus ihrem Lager in Tönisvorst eine Medikamentenlieferung auf den Weg bringen, um diese über lokale Partner in den am stärksten betroffenen Gebieten zu verteilen. Malteser International wird über Partner mobile Gesundheitsstationen aufbauen, um Verletzte akut zu versorgen.

Weitere Organisationen fokussieren sich auf die psychosoziale Begleitung von Menschen, um die Folgen der Katastrophe zu verarbeiten. CARE hat eine Hotline eingerichtet, unter der Betroffene psychologische Beratung erhalten können. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) arbeitet mit einem lokalen Partner zusammen, der besonders Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen im Fokus hat. Neben individuellen Bedarfen und akuten Verletzungen führen die weitreichenden Zerstörungen der Infrastruktur auch zu Problemen im Bereich der Hygiene- und Sanitärversorgung. So können sich über kontaminiertes Trinkwasser beispielsweise übertragbare Krankheiten schnell ausbreiten. Der ASB wird über vorhandene Strukturen in Kolumbien spezielle Wasserfilter für Skyhydranten bereitstellen, um eine Wiederaufbereitung von sauberem Wasser sicherzustellen. World Vision verteilt sauberes Trinkwasser und warme Mahlzeiten an Menschen, die aktuell in Notunterkünften ausharren.

An die Redaktionen: Wir vermitteln Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner:innen, die einen ersten Überblick zur humanitären Lage im Erdbebengebiet geben können.

Mehr über die Hilfe der Bündnisorganisationen erfahren Sie hier

"Aktion Deutschland Hilft", Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, ruft unter dem Stichwort "Erdbeben Venezuela" zu Spenden auf.

Spenden-Stichwort: Erdbeben Venezuela

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)

Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/

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