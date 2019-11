Aktion Deutschland Hilft e.V.

Erdbeben Albanien: Hilfsorganisationen von Aktion Deutschland Hilft im Einsatz

Erdbeben auch in Bosnien und Herzegowina und Griechenland

Bonn 2019 (ots)

Nach dem Erdbeben in Albanien am gestrigen Dienstag berichten Helfer, dass viele Gebäude eingestürzt und weiterhin Menschen unter den Trümmern gefangen sind. Unzählige Häuser und Gebäude sind schwer beschädigt. Nachbeben haben die Bevölkerung immer wieder in Angst versetzt. "Viele Menschen harren deshalb unter dem freien Himmel aus. Sie benötigen jetzt vor allem Notunterkünfte, Kleidung, warme Decken, Nahrung, Trinkwasser und medizinische Hilfe", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft".

Wettlauf gegen die Zeit: Bergungseinsätze laufen unter Hochdruck

Organisationen, die sich im Bündnis für Not- und Katastrophenhilfe "Aktion Deutschland Hilft" zusammengeschlossen haben, starten Hilfe für die betroffenen Menschen: Eine Partnerorganisation von Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care ist mit Rettungsteams im Gebiet des Epizentrums im Einsatz. Verschüttete Personen werden geborgen, medizinisch erstversorgt und in Kliniken gebracht. Help - Hilfe zur Selbsthilfe ist seit über 20 Jahren in Südosteuropa tätig und verteilt Decken und Schlafsäcke an die Betroffenen. Die Organisation geht davon aus, dass viele Menschen die nächsten Nächte im Freien verbringen müssen. Auch ADRA verteilt heute Zelte, Decken und Kleidung an die Menschen, die alles verloren haben. Helfer von World Vision arbeiten eng mit lokalen Partnern und Rettungsdiensten zusammen, um den Menschen zu helfen. Vor allem die Begleitung von traumatisierten Kindern ist jetzt wichtig: "Naturkatastrophen wie dieses Erdbeben sind für Kinder, von denen einige ihre Familien und Freunde verloren haben, unglaublich traumatisch, sie benötigen besondere Hilfe und Betreuung", so Roßbach.

Weitere Erdbeben erschüttern den Balkan

Gestern bebte in Bosnien und Herzegowina ebenfalls die Erde und heute Morgen wurde auch Griechenland von einem Erdbeben der Stärke 6 getroffen. Zu den Folgen der jüngsten Naturkatastrophen liegen noch keine konkreten Informationen vor. Hilfsorganisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" sind in den betroffenen Regionen aktiv, beobachten die Lage und bereiten sich auf mögliche weitere Hilfseinsätze vor.

"Aktion Deutschland Hilft" nimmt als Bündnis deutscher Hilfsorganisationen Spenden für die Betroffenen des Erdbebens in Albanien entgegen:

Stichwort "Erdbeben Albanien" IBAN: DE62 3702 0500 0000 10 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft) Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk höher) Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden (10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft 9,83 EUR) Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

An die Redaktionen: Interviewpartner für Ihre Berichterstattung über das Erdbeben in Albanien stehen zur Verfügung. Gerne vermitteln wir Ihnen den Kontakt.

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter dem gemeinsamen Spendenkonto 10 20 30 bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und dem Deutschen Spendenrat angehörige Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.de

Pressekontakt:

Aktion Deutschland Hilft e.V.

Tel.: 0228/ 242 92 - 222

Fax: 0228/ 242 92 - 199

E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.de

Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell