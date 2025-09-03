Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Deutsches Team bei erster CTIF-Europameisterschaft erfolgreich

Wettbewerb im Feuerwehrsportwettkampf des Weltfeuerwehrverbandes in Bulgarien

Berlin (ots)

Erstmals gab es im bulgarischen Dolna Banya die Europameisterschaft des Weltfeuerwehrverbandes CTIF im Feuerwehrsportwettkampf - und das deutsche Team freut sich sehr über den Erfolg: "Insgesamt traten 14 Mannschaften aus acht Ländern an. In der Gesamtmannschaftswertung errangen die deutschen Frauen die Bronzemedaille; die Männer kamen auf den vierten Platz", freut sich Ulf Steffens, stellvertretender Bundeswettbewerbsleiter des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), der die Sportlerinnen und Sportler in Bulgarien begleitete und als Disziplinkampfrichter in der internationalen Wettbewerbsleitung mitarbeitete.

Die Mannschaften aus Bulgarien, Deutschland, Tschechien, Kroatien, Polen, Rumänien, der Slowakei und der Ukraine maßen sich in den Einzeldisziplinen Hakenleitersteigen, 100m-Hindernislauf und der kombinierten Zweikampfwertung. Als Mannschaftsdisziplinen wurden die 4x100m-Feuerwehrhindernistaffel und der Löschangriff nass geboten.

Die Frauen landeten als Gruppe in Hakenleitersteigen, 100m-Hindernislauf und 4x100m-Feuerwehrhindernistaffel auf dem dritten Rang. Die Männer belegten im Löschangriff nass den zweiten Platz. "Insgesamt waren es für das ,Team Germany' sehr erfolgreiche Wettkampftage", resümiert Steffens: "Diese erste europäische Meisterschaft im Feuerwehrsport war ein bedeutender Moment. Sie kombinierte sportliche Wettkämpfe mit realitätsnahen, feuerwehrtechnischen Fähigkeiten und stärkte sowohl die internationale Vernetzung als auch die Sichtbarkeit dieser speziellen Sportdisziplin."

Besonders freuten sich die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Besuch von Rosalyn Schmich und Kim Wuth von der Deutschen Botschaft in Bulgarien, die aus Sofia angereist waren und sich intensiv mit dem "Team Germany" unterhielten. Ein weiterer wichtiger Punkt der ereignisreichen Woche war das Treffen der CTIF-Kommission "Feuerwehrsport", bei dem aktuelle und zukünftige Themen des Internationalen Wettkampfsportes besprochen wurden.

Die Ergebnisse der CTIF-Europameisterschaft im Feuerwehrsportwettkampf stehen unter https://tournaments.firesportbg.com/ beim Veranstalter zur Verfügung.

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell