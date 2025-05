Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Bewusstsein für die Brandbekämpfung schärfen

Frankfurt am Main (ots)

Ein Zeichen zu setzen, darum geht es dem Deutschen Feuerwehrverband (DFV) und dem Industrieverband VDMA Feuerwehrtechnik. Auf dem Berliner Abend des DFV haben die beiden Branchenorganisationen Ende Mai ihr gemeinsames Ziel bekräftigt, das öffentliche Bewusstsein für die Brandbekämpfung weiter zu schärfen.

Feuerwehren als Sicherheitsfaktor

Eine zentrale Säule des Dialogs mit der Öffentlichkeit ist das Deutsche Feuerwehr-Museum in Fulda, das jährlich mehr als 25.000 interessierte Besucher anzieht.

"Wer die Bedeutung des Feuerwehrwesens und des Brandschutzes in Geschichte und Gegenwart erleben möchte, kommt am Deutschen Feuerwehr-Museum nicht vorbei. Wer lernen möchte, wie Museumsdidaktik zeitgemäß und öffentlichkeitswirksam funktioniert, lernt das nirgendwo besser als in Fulda. Daher sind wir dem VDMA Feuerwehrtechnik für seine tatkräftige ideelle wie auch finanzielle Unterstützung dieser wichtigen Informations- und Dialogbühne sehr dankbar", sagt Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. Denn hier werde Geschichte lebendig und zeige auf vielfältig-spannende Art und Weise, wie Helfen in der Not damals und heute funktioniere, ergänzt Museumsleiter Bernd Müller-Strauß.

Gerade in Zeiten wie diesen sei es unerlässlich, Brandschutz und Brandbekämpfung wieder verstärkt als Sicherheitsfaktor im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. "Schließlich sind leistungsfähige Feuerwehren eine Errungenschaft für unser aller Sicherheit", betont Banse.

Feuerwehrtechnik ist Enabler

Um die Feuerwehren effektiv und einsatzorientiert zu ertüchtigen, bedarf es aber auch einer uneingeschränkt handlungsfähigen Feuerwehrtechnikindustrie am Standort Deutschland, die alle Beteiligten darin unterstützt, die wachsenden Aufgaben und Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

"Die heimischen Feuerwehren fungieren als zentrale Säule der Daseinsvorsorge und des Zivilschutzes in unserem Land. Wer uns schützt, wie das geschieht und welche Rolle technologische Innovation dabei spielt, all das zeigt das Deutsche Feuerwehr-Museum wie durch ein Brennglas: anschaulich, verständlich und auf unterhaltsame Weise. Genau deshalb unterstützen wir als Industrie, als technologischer Enabler der Branche diesen Ort der Begegnung und des Wissenstransfers seit vielen Jahren", resümiert Martin Zaindl, Vorsitzender des Branchenverbandes VDMA Feuerwehrtechnik.

