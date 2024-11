Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Feuerwehr und Bergwacht im Einsatz noch besser vernetzen

Vortrag im Rahmen von "DFV direkt" beleuchtet Einsatzmöglichkeiten und Technik

Berlin (ots)

Vom Ausfall kritischer Infrastruktur bis zum Zugunglück reicht das Einsatzspektrum der Bergwacht, das mit Material vom bodengebundenen Fahrzeug über Drohnen bis hin zu Helikoptern bewältigt wird: Der Vortrag von Jörg Häusler im Rahmen der etablierten Online-Fortbildungsreihe "DFV direkt" des Deutschen Feuerwehrverbandes informierte die rund 200 teilnehmenden Personen über die Möglichkeiten der Bergwacht bei Sonderlagen. Der Referent ist seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der Bergwacht und inzwischen beruflich für den Bereich des Katastrophenschutzes bei der Bergwacht in Bayern zuständig.

Häusler lieferte anhand von Beispielen einen Überblick in Aufbau und Struktur, Ausbildung und Einsatz der Bergwacht. So gibt es ein bundeseinheitliches Konzept für die Unterstützung der Feuerwehr bei Vegetationsbrandbekämpfung. Er appellierte an die Feuerwehrangehörigen, sich mit der Bergwacht als Baustein der zivilen Verteidigung künftig noch besser zu vernetzen.

Das Tagesgeschäft der Bergwacht ist die Rettung von Personen aus unwegsamem Gelände. Die Ausbildung bezieht sich auf die Rettung von Menschen durch ausgebildete Alpinisten. Auch bei Hochwasser kann die Bergwacht mit Helikoptern zum Einsatz kommen: "Wer eine Person aus einer wasserführenden Schlucht retten kann, kann auch im Hochwassereinsatz Menschen retten", erklärte Häusler. Er berichtete vom Hubschraubersimulationszentrum in Bad Tölz, in dem auch Ausbildungseinheiten des Havariekommandos stattfinden. "Der Standort ist weltweit einzigartig zum Trainieren der Einsätze in unwegsamen Gelände und in der Luft", berichtete er. Insgesamt gab der Referent einen Überblick über die Ausbildung der Bergwacht von der Eignungsuntersuchung bis zur Spezialausbildung und stellte die verschiedensten Einsatzmittel sowie Möglichkeiten der logistischen Unterstützung dar.

Welche Auszeichnungen gibt es beim Deutschen Feuerwehrverband? Was sind die historischen Hintergründe? Wie kann ich die Ehrungen beantragen? In der nächsten Ausgabe des Onlinefortbildungsformats "DFV direkt" informiert Frank Wörner, Leiter des Fachbereichs Brandschutz- und Feuerwehrgeschichte, über Wissenswertes zu den Auszeichnungen des DFV. Die Veranstaltung findet am Montag, 2. Dezember, von 18 bis 19 Uhr statt. Information und Anmeldung: https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/dfv-direkt/.

(Friedrich Kulke/DFV-Presseteam)

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell