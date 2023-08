Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Deutscher Feuerwehrverband repräsentiert Feuerwehren beim Bürgerfest des Bundespräsidenten

Infos und Mitmachaktionen im Park von Schloss Bellevue

Jetzt anmelden für den "Tag des Offenen Schlosses"

Berlin (ots)

"Im Wir verbunden" lautet das Motto des Bürgerfestes des Bundespräsidenten im Park von Schloss Bellevue in Berlin, an dem auch der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) mit einem Informationsstand teilnehmen wird. Am Samstag, 9. September, stellt sich der Dachverband von 1,3 Millionen Feuerwehrangehörigen von 11 bis 19 Uhr unter dem Thema "112 Feuerwehr - Willkommen bei uns!" vor. Der Schwerpunkt bei der publikumsoffenen Veranstaltung liegt hierbei auf dem internationalen Engagement sowie dem "Erlebnis Feuerwehr". Am Tag zuvor ist der Park von Schloss Bellevue für rund 3.000 aus dem gesamten Bundesgebiet geladenen Ehrenamtlichen geöffnet, die der Bundespräsident mit einer persönlichen Einladung für ihr Engagement würdigt. Seit mehr als zehn Jahren zählen hierzu stets auch Feuerwehrangehörige aus ganz Deutschland, die auf Vorschlag der Mitgliedsverbände des Deutschen Feuerwehrverbandes als Dank für das zumeist ehrenamtliche Engagement an dieser besonderen Veranstaltung teilnehmen.

Der Deutsche Feuerwehrverband informiert umfangreich zu seinem nationalen wie internationalen Engagement. Die Gäste des Bürgerfestes können sich die Bekleidung im Feuerwehreinsatz bzw. in der Jugendfeuerwehr ansehen und teils selbst anprobieren. So ausgerüstet, geht es dann als echter "Firefighter" in die gleichnamige Trainingsplattform, in der mit virtueller Realität die Möglichkeit geboten wird, verschiedene Brände zu bekämpfen. Jugendfeuerwehrangehörige aus Baden-Württemberg laden am DFV-Pavillon außerdem zu Mitmach-Aktionen ein.

Der Deutsche Feuerwehrverband bedankt sich bei Northdocks GmbH (VR-Trainingsplattform), SGARD (Einsatzkleidung), Versandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes GmbH (Jugendfeuerwehrkleidung) sowie der Landesjugendfeuerwehr Baden-Württemberg (Mitmach-Aktionen) für die unentgeltliche Unterstützung der DFV-Präsenz beim Bürgerfest des Bundespräsidenten.

Alle sind eingeladen, sich über das Engagement der gut 50 vertretenen Organisationen, Initiativen und Unternehmen zu informieren. Sie erwartet ein unterhaltsames Programm mit viel Musik, informativen Gesprächen und Mitmachaktionen. Bei einem Rundgang durch das Schloss können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen des Amtssitzes werfen. In diesem Jahr sind Tschechien und Thüringen die Partnerländer des Bürgerfestes, die sich unter anderem mit kulturellen und kulinarischen Beiträgen präsentieren. Für die Teilnahme am Tag des offenen Schlosses am Samstag, 9. September, ist die kostenlose Buchung eines Tickets nötig, damit Wartezeiten möglichst vermieden werden können. Dies ist unter www.buergerfest-bundespraesident.de möglich; hier gibt es auch weitere Informationen rund um die Veranstaltung.

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell