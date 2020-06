Stuttgarter Zeitung

Kommentar zu USA/Botschafter/Grenell

Stuttgart (ots)

Der Rücktritt von Richard Grenell als US-Botschafter in Deutschland ist überfällig und dürfte für ein kurzes Aufatmen im politischen Berlin gesorgt haben. Grenell hat auf die Diplomatie gepfiffen. In Ton und Inhalt gab er sich als Mini-Trump und hat damit den deutsch-amerikanischen Beziehungen geschadet. Auch auf dem Balkan zerstört er nachhaltige Beziehungen und notwendige Grundsätze der Politik. Warum? Weil sein Herr und Meister in Washington das so will. Der Lohn? Grenell wird wohl das Wahlkampfteam Trumps bereichern. Da gehört er auch hin.

