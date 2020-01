Stuttgarter Zeitung

Kommentar zum Terrorismus in der Sahelzone:

Die westafrikanische Sahelzone hat sich zu einem Pulverfass entwickelt. Die Ursachen der Trostlosigkeit sind: die von der Klimaerwärmung beschleunigte Ausbreitung der Wüste; die Arbeitslosigkeit und Armut, die viele zur gefährlichen Migration in den Norden treibt; die Unfähigkeit der politischen Eliten, Reformen einzuleiten. Auch Paris hat es nicht verstanden, sein koloniales Einflussgebiet auf die Beine zu stellen - eher haben französische Firmen vom dortigen Elend noch profitiert. Nun bittet der Élysée-Palast um deutsche militärische Schützenhilfe: ein Ansinnen, das in aller Freundschaft mit "non, Pardon" beantwortet werden muss.

