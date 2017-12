Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur WTO

Stuttgart (ots) - Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, in Zeiten, in denen Politiker den Verlockungen des Protektionismus erliegen, wäre eine starke WTO vonnöten. Sie müsste für den Abbau von Handelsschranken kämpfen und die intellektuelle Führerschaft anstreben. Denn trotz aller Ungleichgewichte und Ungerechtigkeiten bleibt eine Weltwirtschaft mit immer weniger Barrieren allen Modellen der Abschottung weit überlegen. Doch die 164 WTO-Mitglieder feilschen über Subventionen, Zölle, Kontingente und vieles mehr. Die schiere Zahl der Parteien und die Komplexität der Materie vereiteln große Abschlüsse. Hinzu kommt Donald Trump. Der Präsident der USA, einstmals wichtigste Führungsmacht in der WTO, gebärdet sich als Handelsisolationist. Er hat für die WTO nur Spott übrig und will von neuen Deals nichts wissen. Die großen Zeiten der multilateralen Handelsabkommen sind endgültig vorbei.

Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst@stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell