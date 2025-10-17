PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mitteldeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Mitteldeutsche Zeitung

Zahl der Corona-Impfungen in Sachsen-Anhalt sinkt

Sachsen-Anhalt/Gesundheit/Corona (ots)

Halle - Fast drei Jahre nach dem Ende der letzten Corona-Maßnahmen Anfang 2023 lassen sich in Sachsen-Anhalt immer weniger Menschen gegen Covid-19 impfen. Im vergangenen Jahr ließen nur noch 47.142 Patienten ihren Schutz gegen das Corona-Virus auffrischen oder sich neu immunisieren, wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Samstag-Ausgabe) berichtet. Das ist ein Rückgang von mehr als der Hälfte gegenüber 2023, damals wurde die Impfung noch in 101.164 Fällen verabreicht.

Das geht aus Daten hervor, die die Kassenärztliche Vereinigung (KV) auf Anfrage der Zeitung zusammengestellt hat. Eine KV-Sprecherin warnte mit Blick auf die sinkenden Impfzahlen vor "Panikmache". Covid-19 sei eine "normale" Infektionserkrankung geworden, sagte sie dem Blatt. Die geringere Impfquote sei zum einen darauf zurückzuführen, dass die Impfung mittlerweile nur noch für einen vergleichsweise kleinen Personenkreis ratsam sei und dabei eine Auffrischung pro Jahr reiche. Eine Rolle spiele aber auch eine "Zurückhaltung" in der Bevölkerung gegenüber der Impfung.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Marc Rath
Telefon: 0345 565 4200
marc.rath@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mitteldeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Mitteldeutsche Zeitung
Weitere Storys: Mitteldeutsche Zeitung
Alle Storys Alle
  • 09.10.2025 – 13:59

    Haseloff verteidigt Reformationstag: "Reformation hat die Welt verändert"

    Halle (ots) - Für ihren Vorschlag, den Reformationstag abzuschaffen, erntet die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung Gitta Connemann (CDU) vehementen Widerspruch aus Sachsen-Anhalt. "Die Reformation hat nicht nur Deutschland verändert, sondern die Welt. Sachsen-Anhalt ist das Land der Reformation und daher kommt für mich die Abschaffung des Reformationstages ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 18:00

    Polizei und Justiz sehen keine Entlastung durch Cannabis-Legalisierung

    Halle (ots) - Justiz und Polizei in Sachsen-Anhalt sehen sich durch die seit 2024 geltende Teillegalisierung von Cannabis nicht in ihrer Arbeit entlastet. "Die Arbeitsbelastung für die Landespolizei ist keinesfalls weniger geworden", sagte Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). "Die großen ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 02:00

    Politiker in Sachsen-Anhalt fordern längere Ampel-Grünphasen für Fußgänger

    Halle (ots) - Aus Sorge um die Verkehrssicherheit älterer und eingeschränkter Fußgänger fordern Politiker in Sachsen-Anhalt die Neuprogrammierung zahlreicher Ampelphasen. "Regelmäßig melden sich Bürger bei mir, die Schwierigkeiten haben, in der vorgegebenen Zeit über die Fahrbahn zu kommen", sagte Cornelia Lüddemann, Vorsitzende der Grünen im Landtag, der in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren