Mitteldeutsche Zeitung zur Biobranche

Wenn Bauern dieser Tage mit Traktoren viele deutsche Städte verkehrstechnisch lahmlegen, hat das nicht hauptsächlich mit dem für Landwirte steigenden Dieselpreis zu tun. Gerade kleine Betriebe stehen vor allem deshalb mit dem Rücken zur Wand, weil Fördergelder an ihnen vorbei vor allem an Großbetriebe gehen. So gesehen ist die Agrarlobby ein wesentlicher Teil des Problems. Wenn dann Fördergelder in Richtung Bio umgeschichtet werden sollen, ist der Ampel-Partner FDP ein verlässlicher Garant für Einspruch. Dem Willen des Verbrauchers und großer Teile der Wählerschaft entspricht das nicht.

