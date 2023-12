Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Böllern

Halle/MZ (ots)

Vielleicht braucht es gerade in aufwühlenden Zeiten wie diesen, in denen Politiker regelmäßig an die Vernunft appellieren, mal eine Nacht der Unvernunft. In der es knallt und kracht, in der alles wenigstens so scheint wie zu vergangenen Zeiten, als die Sorgen noch überschaubarer waren. Und sollte es so ein, dass das Feuerwerk einmal zur Vertreibung böser Geister diente. Nun, dann ist es wohl ein denkbar geeignetes Mittel, um das Jahr 2023 zu verabschieden.

