Mitteldeutsche Zeitung zu Söder und Atomkraft

Söder kann Isar 2 nicht in Landesregie überführen, weil das Bundessache ist. Überdies hat Söder längst signalisiert, dass er eines nicht im eigenen Bundesland haben will: den Atommüll. Und Söder war es, der nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima mit Rücktritt drohte, sollte der Atomausstieg nicht 2022 wirksam werden, sondern später. Söder war es auch, der im Juli 2019 einen Baum umarmte und so die Grünen umwarb, um im Juli 2022 für klimaschädlichen Fleischkonsum zu werben mit der lächerlichen Begründung, Deutschland sei "keine Brokkoli-Republik". Ähnlich während der Pandemie: Da spielte er anfangs im Team Sicherheit und später im Team Freiheit.

