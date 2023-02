Mitteldeutsche Zeitung

Krankenkasse: Sachsen-Anhalter schneiden bei der Zahngesundheit schlecht ab.

Sachsen-Anhalt/Gesundheit (ots)

Halle - Menschen in Sachsen-Anhalt haben insgesamt eine schlechtere Zahngesundheit als der deutsche Durchschnittsbürger. Laut einer Auswertung der Barmer-Krankenkasse waren die durchschnittlichen Behandlungskosten pro Versichertem in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 mit 219 Euro bundesweit am höchsten, berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montag-Ausgabe). "Die Menschen im Land gehen zu spät zum Zahnarzt", sagte Barmer-Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann dem Blatt.

