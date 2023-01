Mitteldeutsche Zeitung

Die Mitteldeutsche Zeitung zum Thema: Präsident Rauschenbach verlässt den HFC

Halle/Sachsen-Anhalt (ots)

Der Unternehmer, der 2019 einst angetreten war, um den Verein zu gesunden, hat die Lust am rot-weißen Klub verloren. Sein Ansinnen, den HFC mit professionelleren Strukturen in höhere Sphären zu führen, scheiterte immer wieder am Widerstand der Fans. Sie sahen in Rauschenbach zu sehr den Alleinherrscher, der ihre Mitbestimmung untergraben möchte. Ein nicht unberechtigter Vorwurf. Trotzdem: Das Ende der Fehde kommt zur Unzeit.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell