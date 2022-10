Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Kanzler und Atomkraft

Halle/MZ (ots)

Kompromisse in der Politik sind ein hohes Gut. Ihr Wert ist gar nicht zu überschätzen. Vor allem in einer so dramatischen Zeit wie jetzt. Sich über Monate einen Atomstreit zu liefern und am Ende nur mit größter Kraftanstrengung einen Nenner zu akzeptieren, den man leicht Wochen zuvor hätte haben können, sollte der Ampel eine Warnung für den Rest der Legislaturperiode sein. Denn es wurde wertvolle Energie - für die Politik - verplempert. Das wird der Zeitenwende nicht gerecht.

