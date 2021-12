Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Boris Johnson

Halle/MZ (ots)

Berichte über Weihnachtsfeiern in Downing Street 10 während des strengen Lockdowns schlugen dem Fass nun endgültig den Boden aus.

Die Folge: rund 5.000 verlorene Stimmen für die Torys in dem eigentlich konservativen Wahlkreis. Das beweist endgültig, dass Boris Johnson längst nicht mehr ist wie eine Teflonpfanne, an der Skandale und Fehltritte schlicht abperlen. Und es schwächt den Rückhalt des Premiers in der eigenen Partei. Denn dort wurde er in Teilen nicht unterstützt, weil er sich als brillanter Politiker profiliert hatte, sondern weil man ihn für einen Gewinner hielt.

