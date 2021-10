Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Nobelpreis

Halle/MZ

Die mRNA-basierte Impfstofftechnologie ist zwar zur gleichen Zeit ins Zentrum der Forschung gerückt, jedoch erst seit knapp einem Jahr im Einsatz. Es gibt deshalb noch einige Unsicherheiten. So ist noch nicht abschließend geklärt, ob Spätfolgen nach den Impfungen mit dem Corona-Vakzin auftreten können. Experten halten diese für recht unwahrscheinlich, aber es mangelt bis dato an aussagekräftigen Daten. Das dürfte den Entschluss des Nobelpreiskomitees beeinflusst haben. Vielleicht erhalten die Biontech-Forscher eine Auszeichnung aus Stockholm noch in dieser Woche. Sie gelten auch als Favoriten für den Chemie-Nobelpreis. Möglicherweise dürfte sich aber auch erst in den kommenden Jahren zeigen, welche Chancen sie auf einen Medizin-Nobelpreis haben.

