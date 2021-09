Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Inflation

Halle/MZ (ots)

Die EZB sorgt sich um die wirtschaftliche Erholung nach den Corona-Lockdowns auf dem Kontinent. Sie pumpt deshalb Unmengen an Geld in die Märkte, damit Unternehmen und Staaten sich günstig refinanzieren können - und erhält so den allgemeinen Wohlstand. Mittelfristig muss die EZB die Frage beantworten, wann sie die Zügel wieder etwas stärker anzieht. Eine Inflationsrate von annähernd vier Prozent kann kein Dauerzustand sein. Dagegen müssen die Währungshüter etwas tun, und das wissen sie.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell