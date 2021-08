Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Impfung für Jugendliche

Halle/MZ (ots)

Es stimmt zwar, dass Kinder selten schwer an einer Corona-Infektion erkranken, doch es gibt einfach noch zu viele Unsicherheiten in Hinblick auf mögliche Covid-Spätfolgen. Darauf weist auch die Stiko in ihrer aktualisierten Impfempfehlung hin.

Jede Infektion mit dem Coronavirus ist eine zu viel. Mit einer allgemeinen Impfempfehlung hat die Wissenschaft nun den ersten Schritt gemacht, jetzt ist die Politik am Zug. Sie muss endlich flächendeckend in nachhaltige Luftfilteranlagen für Kitas und Schulen investieren. Denn längst gibt es Meldungen über Impfdurchbrüche und infektiöse Geimpfte. Um die Kinder und Jugendlichen vor Infektionen zu schützen, braucht es also mehr als nur einen Piks in den Oberarm.

