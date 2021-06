Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Wahlsieg der CDU

Halle/MZ (ots)

Wichtig ist nur, dass der Siegesrausch nicht den Blick dafür trübt, dass in den kommenden fünf Jahren im Land noch so allerlei passieren muss! Reiner Haseloff sollte da gut aufpassen. Denn der Wahlsieg ist das eine, der Berg an Arbeit, der vor den neuen Abgeordneten und der Regierung steht, ist das andere.

Der sogenannte ländliche Raum - also die Dörfer und Kleinstädte - ist in den vergangenen Jahren sträflich vernachlässigt worden. Jeder konnte das sehen. Die schicken Hausfassaden und die meist ordentlichen Straßen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass inzwischen einiges in den Gemeinden fehlt, damit man sich wohlfühlen kann.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell