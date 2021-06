Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Stickoxiden

Halle/MZ (ots)

Die Stickoxid-Belastung in den Ballungsräumen ist eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen. Deshalb sollte das Urteil nicht zuerst parteipolitische Reflexe auslösen - weder bei Umweltschützern noch bei Autofahrern. Vielmehr sind die Folgen, verglichen mit dem, was wir in der Pandemie für die Gesundheit der Bürger geleistet haben, zumutbar. Denn viele der Städte haben seit dem Zeitraum von 2010 bis 2016, den der Richterspruch bewertet, ihre Luft aktiv verbessert: mit der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, einem optimierten Verkehrsfluss, besserer Straßenreinigung.

