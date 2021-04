Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Merz und Laschet

Merz hat nun Aussichten auf ein Ministeramt nach der Wahl, falls die Union wieder in die Regierung kommt. Und wenn nicht, ist ihm ein dritter Anlauf zum Parteivorsitzenden zuzutrauen. Denn ein Machtverlust dürfte Laschet das Amt kosten. Wie hatte Merz kürzlich bei Laschets und Söders Machtkampf gesagt: "Soll die CDU mal so eben den dritten Vorsitzenden in gut zwei Jahren wählen?" Der Subtext war klar: Merz hält sich für den besseren Vorsitzenden. Er sitzt Laschet nun ganz offiziell im Nacken.

