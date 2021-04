Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Afghanistan

Halle/MZ (ots)

Da der Westen sein Scheitern mit dem Rückzug aus Afghanistan zugibt, sollte er auch die Konsequenzen daraus ziehen. Das bedeutet: Die Abschiebungen müssen ausgesetzt werden. Es braucht ein Moratorium - mindestens so lange, bis Klarheit herrscht, wie es am Hindukusch weitergeht. Denn schon heute trumpfen die Islamisten in Afghanistan auf. Ja, sie drängen auf einen noch schnelleren Abzug des Westens. Für die afghanischen Flüchtlinge in Deutschland, die mit einer Abschiebung rechnen müssen, lässt das nichts Gutes ahnen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell