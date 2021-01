Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu USA und Europa

Halle/MZ (ots)

Die EU sollte wissen, dass sie Biden nicht nur deshalb mit offenen Armen begrüßen darf, weil er eben nicht mehr Trump ist. Die Gemeinschaft braucht ein Angebot, das den USA entgegenkommt - außenpolitisch im Iran, in Russland, in Afrika. Aber auch in der Umweltpolitik, beim Klimaschutz, bei der Energiesicherheit. Auch in der Wirtschaftspolitik müssen Brücken gebaut werden, etwa wenn es um die Digitalsteuer geht. Und: Protektionismus ist generell schlecht, egal, welche Seite ihn praktiziert.

