Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu US-Truppenabzug

Halle/MZ

Allzu laut sollten die Deutschen nicht jubeln. Ja, in sechs Wochen dürften die Zeiten des rücksichtslosen "America First" vorbei sein. Und ja, der neue Präsident Joe Biden wird mit Sicherheit ein angenehmerer Gesprächspartner sein, der das transatlantische Bündnis wertschätzt und Amerika als verlässlichen Partner zurück auf die Weltbühne bringen will. Doch auch der Demokrat wird hinterfragen, ob die Lasten unter den Alliierten wirklich gerecht verteilt sind. Er hat den Truppenabzug vor allem kritisiert, weil er militärisch unsinnig und enorm teuer gewesen wäre. Aber auch Biden wird darauf drängen, dass Deutschland mehr Verantwortung übernimmt und das vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel der Nato erreicht.

