Mitteldeutsche Zeitung zu Chinas Fünf-Jahres-Plan

Deutsche Unternehmen, die unter allen europäischen Vertretern in China nach wie vor dominieren, müssen sich auf lange Sicht wohl oder übel an neue Spielregeln gewöhnen: Niemand zweifelt daran, dass China angesichts des Handelskriegs mit den Vereinigten Staaten ernst macht mit seinen Plänen, künftig autarker in den Bereichen Technologie und Forschung zu werden. Schon heute ziehen einige chinesische Unternehmen gleichauf mit der deutschen Konkurrenz. Doch Chinas Staatsführung betont auch, es wolle seine wirtschaftliche Öffnung für Investitionen aus dem Ausland vorantreiben und auch gegen den globalen Trend des Protektionismus vorgehen. Spezialbauteile und Expertise aus Deutschland werden also auch weiterhin gefragt sein.

