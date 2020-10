Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Gewalt gegen Kinder

Halle (ots)

Nur wenn es ausreichend Ermittler in Polizei und Justiz gibt, kann der Staat das Gesetz und die höheren Strafen durchsetzen. Immer nur höhere Strafen zu fordern, aber dann wenig bis nichts zu tun, ist politisches Maulheldentum. Auch die Debatte, was Ermittler dürfen, um etwa Täter in Bereich Kinderpornografie zu jagen, und was nicht, muss fortwährend und auf der Höhe der technischen Entwicklung geführt werden. Dabei muss mit kühlem Kopf und Transparenz abgewogen werden, welche Ermittlungswege zum Erfolg führen - und welchen Preis an bürgerlichen Freiheiten sie bedeuten können.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell