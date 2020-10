Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Corona und Regeln

Halle (ots)

Wer will, dass das Grundgesetz auch in Zeiten der Pandemie gilt, muss sich einlassen auf die damit verbundene Komplexität. Eine Gesellschaft, die nur eine vordergründige Freiheit zelebriert durch Reisen, Partys und Verstöße gegen Hygienevorschriften, könnte sich am Ende in der Tat als unterlegen erweisen. Die wahre Stärke der westlichen Welt lag aber schon immer in etwas Anspruchsvollem: in der Kombination von Freiheit und Verantwortung. Was spricht dagegen, einfach um 23 Uhr nach Hause zu gehen, statt sich lange über Sperrstunden zu streiten? Gibt es nicht gerade Wichtigeres als den nächsten Urlaub oder die nächste Party? Jeder trägt jetzt ein Stück Verantwortung für alle anderen mit.

