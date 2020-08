Mitteldeutsche Zeitung

Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zum Forschungsprojekt Restart-19

Halle (ots)

Mit "Restart-19" packt die Universitätsmedizin Halle ein in Corona-Zeiten ebenso sensibles wie wichtiges Projekt an. Wege aufzuzeigen, wie Großveranstaltungen in Hallen trotz der Pandemie stattfinden können, kann vielen helfen: der Event-Branche, Sportvereinen, vielen Künstlern und noch mehr Menschen, die zum Beispiel den Sänger Tim Bendzko oder die Leipziger Bundesliga-Handballer wieder live sehen wollen. Restart-19" ist ein Beispiel dafür, welche Aufgabe die Wissenschaft zunehmend auch bekommt: Sie muss der Politik als Entscheidungsgrundlage fundierte Informationen zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen liefern. Anfang Oktober wird sich zeigen, ob "Restart-19" diesen Auftrag angesichts der Datenlage erfüllen kann. Künstlern, Sportlern und Event-Unternehmern ist es zu wünschen. Ihnen steht das Wasser bis zum Hals.

