Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Corona-App

Halle (ots)

Je mehr Menschen sie nutzen, umso klarer werden neu entstandene Infektionsketten sichtbar - die dann rasch unterbrochen werden können. In diesem Weg der Viruseindämmung liegt nicht nur etwas Technisches. Es kommt auch viel Ethik ins Spiel. Im Grunde hat Deutschland mit der Warn-App soeben auch eine eigene Anti-Virus-Philosophie entwickelt: liberal, aber effizient. Die App löst auf sympathische, fast wundersame Art diverse Gegensätze auf. Sie setzt auf Eigenverantwortung des Einzelnen - und zielt doch in ihrer Gesamtwirkung auf die Allgemeinheit. Sie ist ein zentral angeschobenes großes Gemeinschaftsprojekt - und bleibt doch dezentral in ihren datenschutzrechtlich sensiblen Funktionsweisen.

