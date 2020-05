Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Rechtsextremismus

Halle (ots)

Nun könnte man die Entwicklung, was den Rechtsextremismus angeht, beklagen. Sie ist ja in der Tat besorgniserregend. Andererseits gilt erneut der Satz des Dichters Friedrich Hölderlin: "Wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch." Die Verantwortlichen im Verteidigungs- wie im Bundesinnenministerium haben erkannt, was sich da über die Jahre zusammengebraut hat - gewiss sehr spät, aber nicht zu spät. Überall wird nun genauer hingeguckt. Die Strategie ist, da hat Seehofer Recht, "hoch wirksam". Der Kampf gegen den Rechtsextremismus wird Jahre dauern. Doch die Demokraten können diesen Kampf gewinnen. Ja, und sie werden ihn gewinnen.

