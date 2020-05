Mitteldeutsche Zeitung

Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zu Bundesliga

Halle (ots)

Als Bild wird bleiben, wie die Dortmunder Derby-Sieger vor der Südtribüne feiern. So wie sie es immer nach einem Erfolg tun. Nur war da niemand. Die Fans fehlten und mit ihnen die Emotionen. Zuvor hatten die BVB-Profis, und nicht nur die, ihre Tore bereits routinemäßig weggejubelt. Es war auch keine Wut zu sehen, etwa von den Freiburgern, denen durch ein Millimeter-Abseits ein Auswärtserfolg in Leipzig verwehrt blieb. Das war Fußball wie im Training - oder schlimmer noch, auf der Konsole. Kurz: Das, was da am Wochenende zu sehen war, war seelenloser Fußball. Und damit genau so schlimm wie erwartet.

