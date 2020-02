Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung - Gastbeitrag des Hauptgeschäftsführers der IHK Halle-Dessau, Thomas Brockmeier, zu Zuwanderung in Sachsen-Anhalt

Halle (ots)

Die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt schrumpft spürbar. Und sie wird im Durchschnitt immer älter. Damit verbunden sind - wie Ökonomen sagen - zunehmende "Knappheiten", gerne mit dem Begriff des Mangels auf den Punkt gebracht. Es fehlen Pflegekräfte und IT-Spezialisten, Handwerker und Ingenieure. Es fehlen Azubis, in Unternehmen jeder Größe, in allen Branchen. Zudem fehlen Gründer und Nachfolger. Die Zuwanderung arbeitsfähiger und arbeitswilliger Menschen aus dem Ausland könnte helfen, die vielerorts bereits schmerzhaft spürbaren Knappheiten zumindest abzumildern. Wer dies torpediert, schädigt unseren Wohlstand. Dass wir in Sachsen-Anhalt modern denken und weltoffen handeln, sollten wir täglich belegen. Vorhandene Unzufriedenheit, Unmut oder auch Ängste in Teilen unserer Bevölkerung müssen ernstgenommen und diskutiert werden. Niemals aber sollten sie pauschalisiert oder gar politisch instrumentalisiert werden. Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus dürfen keinen Fußbreit Raum bekommen - in unser aller Interesse.

