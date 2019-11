Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zum Mauerfall

Halle (ots)

Am 9. November wurde eine deutsch-deutsche Ehe angebahnt, die wahrscheinlich vergleichbar ist mit einer ganz normalen Partnerschaft. Wenn die erste Verliebtheit verflogen ist, kommen die Mühen des Alltags. Und plötzlich entdeckt man bei dem anderen ein paar Macken ... Natürlich gibt es viele Dinge, die besser laufen könnten in der deutsch-deutschen Ehe. Ganz sicher wird die Lebensleistung der Menschen im Osten noch nicht so gewürdigt, wie es anständig wäre. Ja, es gibt manches, was besser sein müsste. Doch wer klug ist, stellt seine Beziehung wegen einiger Probleme nicht grundsätzlich in Frage, sondern rauft sich zusammen. Das sollten wir auch im vereinigten Deutschland tun.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell